"Я забыл твое имя. Кто ты такой?" - Селезнев рассказал о сложных отношениях с Фонсекой

Паулу Фонсека за три сезона в Украине выиграл трижды чемпионат и Кубок страны. Фото: ФК "Шахтер"

Форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о конфликтах с Паулу Фонсекой во время совместной работы в "Шахтере".

"Когда Тудор позвонил мне, я тогда даже не знал названия команды "Карабюкспор". Тогда мне было без разницы, куда идти, главное - от Фонсеки. Я никогда не понимал, как тебя приучают "закладывать" и "стучать". Опоздал на минуту, тот ,кто тебя увидел, должен сказать, что ты опоздал. Приехал ты на базу в 10:02, а я пойду и скажу: "Милевский опоздал на базу". Я бы такое сделал?

Было такое, что мне на тренировках говорили: "Ты неправильно открываешься". А я дам так же, как и все. Спрашиваю: "Почему?" А он: "Я тебе сказал, что неправильно". Даже не Фонсека сказал, а тренер другой.

Я ему говорю: "Брат, на 180 голов открывался правильно, а здесь открылся неправильно?" Меня разозлило, кто ты такой, объясни, что ты хочешь? "Нет, я сказал, что неправильно". Я ему сказал: "Тебя в Википедии нет. Я забыл твое имя".

Я не говорю о Фонсеке плохо. Просто не понимаю, как можно угробить команду после Луческу, - сказал Селезнев в эфире Youtube-канала "Миля".

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Евгений Селезнев и Паулу Фонсека работали вместе в первой части сезона 2016-2017 в "Шахтере". После чего нападающий переехал в Турцию.