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понедельник, 12 июля 2021 15:02

Я убью вас, когда вы будете спать – Макгрегор жене Порье

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Я убью вас, когда вы будете спать – Макгрегор жене Порье
Макгрегор не сумел достойно проиграть. Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор угрожал убийством американцу Дастину Порье и его супруге. Ирландский боец продолжил ругать оппонента сразу после поединка на турнире UFC 264. Макгрегор сломал ногу в концовке первого раунда, из-за чего бой был остановлен. Несмотря на жуткую травму, ирландец не успокоился.

"Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это ещё не конец! Будь осторожен, приятель", — кричал Макгрегор, сидя в октагоне.

Порье, комментируя победу в поединке с Конором, назвал произошедшее "кармой". Американский боец говорил о недопустимости смертельных угроз и оскорблений, которые использовал Макгрегор.

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Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021-го, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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