"Я тебя оседлаю" - Усик обратился к Фьюри

Александр Усик обратился к британскому чемпиону мира по боксу Тайсону Фьюри.

Сделал это украинский спортсмен во время катания верхом на коне, информирует Instagram LomUs.

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"Эй, Фьюри, я тебя оседлаю так же", - сказал Усик.

Ранее назвали дату реванша боя Усик - Джошуа.

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Кроме того, Усик несколько дней назад встретился с украинским футболистом "Эвертона" Виталием Миколенко.

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Александр Усик победил Энтони Джошуа решением судей. Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте был пункт реванша.

Следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Поединок запланирован на первую половину этого года.

Если Усик и Фьюри одержат победы, то вполне вероятно, что встретятся в ринге.