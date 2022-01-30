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воскресенье, 30 января 2022 20:30

"Я тебя оседлаю" - Усик обратился к Фьюри

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&quot;Я тебя оседлаю&quot; - Усик обратился к Фьюри
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Александр Усик обратился к британскому чемпиону мира по боксу Тайсону Фьюри.

Сделал это украинский спортсмен во время катания верхом на коне, информирует Instagram LomUs.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боя с Фьюри не будет. Джошуа подтвердил реванш с Усиком

"Эй, Фьюри, я тебя оседлаю так же", - сказал Усик.

Ранее назвали дату реванша боя Усик - Джошуа.

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Кроме того, Усик несколько дней назад встретился с украинским футболистом "Эвертона" Виталием Миколенко.

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Александр Усик победил Энтони Джошуа решением судей. Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте был пункт реванша.

Следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Поединок запланирован на первую половину этого года.

Если Усик и Фьюри одержат победы, то вполне вероятно, что встретятся в ринге.

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