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суббота, 09 мая 2020 12:10

Я сразу заговорил по-польски. А Бутко понимает 40% – бывший игрок "Карпат"

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Я сразу заговорил по-польски. А Бутко понимает 40% – бывший игрок &quot;Карпат&quot;
Раньше Костевич играл за "Карпаты". Фото Твиттер

Украинский защитник "Леха" Владимир Костевич рассказал о том, как учит польский язык его партнер по команде Богдан Бутко. Тот пока понимает едва ли половину из сказанного.

"Стараюсь Бутко подсказывать какие-то моменты. По его словам, он понимает 40-50% всего, что ему говорят. Думаю, он выучит польский, это не будет большой проблемой. Возможно, ему просто надо больше общаться, а на карантине это проблемно". Об этом пишет "Трибуна".

"Когда я приехал в Польшу, говорил с таксистом на польском языке. Это был мой второй день в Польше. Он мне сказал в конце поездки: "Хорошо говоришь. Как давно в Польше?" Отвечаю: "Вчера прилетел". Было впечатление, что говорю на украинском языке, но с польским акцентом. Возможно, несколько польских слов.

Для меня было большим плюсом, что я понимаю русский язык, говорю на украинском. Вырос на Львовщине, где в селах много используется суржика польских слов.

Самое главное – понять, какие слова можно употреблять, какие есть в обоих языках, каких нет. В начале было, что я пытался использовать украинское слово в польском языке, – сказал Костевич.

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В нынешнем чемпионате Польши Костевич сыграл 23 матча в основе.

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09
мая

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