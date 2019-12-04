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среда, 04 декабря 2019 16:18

"Я снесу голову Руису" – Джошуа

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&quot;Я снесу голову Руису&quot; – Джошуа
Джошуа при=оиграл Руису в первом бою нокаутом в седьмом раунде

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) заявил телеканалу Sky Sports, что очень сильно сожалеет из-за потери титула в первом бою с Энди Руисом (33-1-0, 22 KO). Об этом пишет xsport.ua

"Я хочу прикоснуться к этим поясам, почему бы нет. Они тяжелые и поэтому я дал Руису поносить титулы в прошлый раз. Но их не было рядом со мной около шести месяцев. Теперь я снова хочу взять их в руки.

Я пожму Руису руку, поскольку нам все-равно нужно будет драться. Это только спорт. Но когда прозвучит стартовый гонг, я снесу Руису голову".

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Трансляция поединка Джошуа – Руис будет доступна 7 декабря в 23:00.

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Дата
04
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