"Я смогу побить Ломаченко" – Кэмпбелл

Кэмпбелл считает, чтодля Ломаченко настало время проигрывать

Британский боксер Люк Кэмпбелл поделился своим настроением перед боем с чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко.

Претендента на титулы украинца цитирует УНИАН.

"Меня ждет бой против элитного боксера современности. Со всем тем, все, в конце концов, проигрывают, ведь так? Рано или поздно. Я верю, что смогу побить Ломаченко. У меня за спиной 19 лет карьеры - за это время я отдал очень много сил этому спорту, всегда придерживаясь дисциплины. Сейчас - самый подходящий момент для такого вызова", - отметил Кэмпбелл.

Поединок состоится 31 августа в Лондоне. Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.

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Недавно в Лондоне уже состоялась церемония взвешивания. Ломаченко оказался легче своего соперника - 65,1 кг и 66,95 кг соответственно.