"Я погорячился относительно Джервонты" – Беринчик

Беринчик передумал драться с Девисом

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик прокомментировал свои слова после недавнего боя о желании провести бои с Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом.

Сообщает "Трибуна"

"Я бы с удовольствием встретился с лучшими боксерами планеты, так как я сам являюсь одним из топ-10 рейтинга WBO и 40-м в мировом рейтинге. Я попробовал бы свои силы на этих ребятах в Америке, в Мекке бокса и с удовольствием начистил бы им задницу.

Думаю, с Теофимо Лопесом я бы справился, а вот с Джервонтой Дэвисом я погорячился", – сказал Беринчик.

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Беринчик провел на профессиональном ринге 12 боев и все выиграл. В семи победа была добыта нокаутом.