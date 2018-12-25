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вторник, 25 декабря 2018 13:40

Я побью Ломаченко - американский боксер сделал смелое заявление

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Я побью Ломаченко - американский боксер сделал смелое заявление
Ломаченко бросил вызов американский боксер

Чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) заявил, что у него нет сомнений в потенциальной победы над чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

"Легкий вес - это слишком большая весовая категория для Ломаченко. Он небольшой, Василий дрался в полулегком весе, в легчайшем весе ...

Ломаченко и Педраса провели отличный бой. В тот вечер Василий смотрел свысока на Хосе, он недооценил его. Перед боем Ломаченко всегда говорил, что Педраса не станет для него большой проблемой, но оказалось совсем не так.

Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений ", - сказал Дэвис.

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Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о возможном бое в Украине.

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