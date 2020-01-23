"Я очень ждал, когда Хацкевич покинет команду" - форвард "Динамо"

Назарий Русин должен усилить атаку "Динамо" во второй части сезона. Фото: из открытых источников

Нападающий "Динамо" Назарий Русин не скрывает, что обрадовался отставке бывшего тренера команды Александр Хацкевич.

"Я очень ждал его ухода из клуба. Я тогда играл в" Заре ", и понимал, что теперь смогу вернуться домой, в" Динамо ".

Если бы Хацкевич остался, я бы и летом ушел в аренду, я бы не играл при нем. Спрашивал то у Олега Романовича Лужного, зависит в этой ситуации что-то от меня. Он сказал - "Нет, ты ничего не изменишь, он тебя не видит. Играть не будешь", - заявил Русин в интервью "SportArenaTV".

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Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера "Динамо" в августе этого года после провала квалификации Лиги чемпионов. Первую часть сезона Назарий Русин провел в "Заре".