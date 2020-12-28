"Я не знаю, как можно после игры не попить пивка" - Милевский

Артем Милевский вернулся в УПЛ. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард "Миная" Артем Милевский рассказал, что после игры позволяет себе употреблять пиво.

По словам Милевского, его поколения футболистов всегда после матча проводило весело время.

"Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь.

Мы не пили за 2-3 дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико", - сказал Милевский в интервью в комментарии "Футбольному формата".

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Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" на 1,5 года. До этого в Украине он выступал только за "Динамо".