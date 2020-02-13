"Я не имел права упустить шанс привезти еще один титул в Украину" - украинский боксер о выступлении в России

Карен Чухаджян после победы над россиянином Сергеем Воробьевы завоевал свой первый пояс в профессиональном боксе. Фото: из открытых источников.

Чемпион WBA International в полусреднем весе украинский боксер Карен Чухаджян прокомментировал победу над россиянином Сергеем Воробьевым в Калининграде.

"После моей победы в Калининграде в СМИ появилось очень много публикаций с политическим контекстом. Вместо того, чтобы разделись радость от победы, в медиа появилась критика, никак не связана со спортом.

Когда я ехал на бой, был уверен на 200% в победе. Не имел права упустить шанс привезти еще один титул в Украину", - цитирует Чухаджяна" 24 канал".

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Карен Чухаджян - боксер-профессионал. Выступает в полусреднем весе. Экс-чемпион мира среди молодежи по версии WBO, обладатель титула WBC Youth Silver. После победы над россиянином Воробьевым завоевал титул WBO International.