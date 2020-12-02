Я не думаю об отставке – Зидан

Зинедин Зидан проиграл два матча подряд. Фото Рейтер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о поражении от "Шахтера" (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Не думаю об отставке. У нас тяжелые времена. Плохой отрезок с точки зрения результатов. Это реальность, но нужно идти дальше. Мы знали, что сегодня нас ждет финал, и готовились к нему хорошо. Первый тайм был отличным, мы заслуживали гол, но не смогли забить. Остался один матч, и в нем нужно выигрывать.

У меня есть силы, и я отдам все, как всегда, как и все игроки. В прошлом туре Ла Лиги мы действительно не заслуживали победы, но не сегодня. Нужно поднять голову и подумать о следующей игре. У нас просто нет другого выбора.

Сложилось много моментов. Но сегодня мы высоко прессинговали, подбирали много мячей, создавали моменты. Единственное, что не смогли забить первыми, что упростило бы игру. Нам нужно справиться с этой ситуацией. Продолжим усердно трудиться и верить в то, что делаем.

Это сложный момент, но нам нужно показать характер и гордость. Сегодня мы не заслуживали поражения, это обидно. Нам придется выиграть последний матч. Будем верить и бороться", – сказал Зидан.

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В последнем 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" примет дома менхенгладбахскую "Боруссию".