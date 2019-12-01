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воскресенье, 01 декабря 2019 20:11

"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"

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1 декабря финишировал гоночный сезон "Формулы-1". Шестикратный чемпион Льюис Хемильтон рассказал о своем отношении к любимому виду спорта. Об этом пишет "Трибуна".

"Мне нравится мое занятие. Я люблю вызовы. Мне нравится приезжать на Гран-при, понимая, что здесь столько талантливых молодых ребят, которые хотят обогнать, превзойти и перехитрить меня. Я люблю сражения на трассе. Я сталкиваюсь с ними каждый год.

Пилоты "Формулы-1" сталкиваются с вопросом жизни и смерти каждый раз, когда садятся в машину, и на Гран-при Бельгии этого года тема стала еще более актуальной из-за гибели пилота "Формулы-2" Антуана Юбера.

Хэмилтон в это время давал интервью, и кадры с его реакцией, когда он увидел аварию, попали в эфир. На лице Льюиса можно было увидеть страх, тоску. Он прервал интервью. Становится как-то не по себе от таких видео.

В 8 лет я выиграл гонку в Кимболтоне, а Даниэль Спенс умер

Хэмилтон упомянул пару раз вскользь влияние на него гибели Юбера. Но сейчас он впервые рассказал об этом подробнее.

"Это не первый раз, когда я вижу смерть пилота, – говорит Хэмилтон. – Я достаточно ярко помню, как, когда я был маленький (лет восемь), я выиграл гонку в Кимболтоне, и Даниэль Спенс умер. Это было тяжелое время для меня как для ребенка. Первый раз, когда я узнал, что кто-то знакомый мне умер. А я ведь был с ним в тот день.

Этот случай (авария Юбера) был ужасен. Я давал тогда интервью и увидел, как все это произошло в повороте, прямо на моих глазах. Я понимал, что это было ужасно. Много мыслей пронеслось через мою голову.

Я помню, как я видел Айртона Сенну, когда он увидел аварию Ратценбергера, и его лицо. Есть в этом какое-то дежавю. Много мыслей тревожило меня весь вечер. Я переживал за паренька. Я знаю, каково это участвовать в "Ф-2" и мечтать о большем. Я думал про себя: "Машины все еще небезопасные".

Отсюда вопрос, что тебе еще нужно от карьеры, чего ты еще хочешь добиться? Нужно найти баланс. Я ничего такого не преследую, потому что у меня все есть, я просто делаю то, что мне нравится. Я подумал: "Боже, я мог бы проводить больше времени с семьей". И делать другие простые и прекрасные вещи, стоит лишь оглянуться вокруг.

Льюис долго разговаривает с инженерами Эллисоном и Шовлином о каких-то технических вопросах. Хэмилтон говорит, что его рост в этой области имеет важнейшее значение для дальнейшего успеха.

 

"Я только что сидел с Джеймсом. Эти ребята такие умные. Их познания на другом уровне, в отличие от моих. Однако их умы не могут обнаружить то, что могу я, сидя за рулем болида. Мы по-разному настроены. Попытки понять их, сидя за столом и разговаривая о том, что они могут сделать, чтобы улучшить машину, играют ключевую роль.

В "Мерседесе" убеждены, что это самый впечатляющий сезон Льюиса. Он выиграл половину из 20 гонок и практически выиграл титул, выиграв 7 из первых 10 Гран-при.

Если с виду это легко, Хэмилтон говорит, что на самом деле все было иначе. По его словам, машину "Мерседеса", хоть она была сильной, было трудно понять, также ушло немало времени, чтобы справиться с трудностями, возникшими с новыми шинами "Пирелли", а его напарник Валттери Боттас стал еще более серьезным противником. Хотя Льюис ведет в квалификационном счете 13-7, финн все же превосходит напарника по поулам: 5-4.

Первые пару гонок обычно не особо хорошо получаются у меня. Они не такие уж ужасные, все же лучше среднего результата, но все это давление со стороны "Валттери 2.0" действительно ощущалось. И я подумал: "У нас счет 2:2, две победы у каждого". Я должен оставаться стойким, я не могу позволить дать эмоциям взять верх… но, будучи человеком, трудно не обращать внимания на эти вещи. Но затем я начал наращивать темп, и началось: 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 8:2. Я такой: "Клаааасс"!

 

"Я помню, как в 2007-м и 2008-м я не мог выйти из номера отеля в течение трех дней. Всю мою картинговую карьеру я был жесток к себе. Именно так я отношусь ко всем вещам. А люди не могли этого понять: "Ты второй, третий, пятый или вообще непонятно какой". Они не могли понять всю тяжесть моего положения. Я чуть ли не впадал в депрессию – очень, очень темное место, откуда я не мог выбраться.

И это касается всей моей жизни. Став постарше, я понял, как оставаться сконцентрированным, выйти из этих темных мест, я стал менее… даже в самых худших ситуациях, они не настолько темные. Это просто процесс взросления.

Я должен оставаться стойким, я не могу позволить дать эмоциям взять верх

Невозможно было быстро привыкнуть к поражениям. Но это все равно отстой".

В 34 года Хэмилтон понимает, что конец карьеры близок и рассказал о своих мыслях по этому поводу:

"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов, это будет самый грустный день, остановиться и перестать делать то, что ты любил всю свою жизнь.

Сейчас все идет просто замечательно, но я не знаю, как долго это будет продолжаться. Но в конце концов у меня есть и другие интересы.

Есть много вещей, которые могут меня привлечь. Я знаю, что после завершения карьеры моя жизнь не закончится. Это успокаивает меня.

Но сейчас я чувствую себя отлично, достаточно хорошо, чтобы продолжать гоняться. Так что я буду заниматься этим столько, сколько смогу".

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Льюис Хемилтон выиграл три последние гонки "Формулы-1".

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