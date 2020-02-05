Я люблю тебя, Хоакин, – 80-летняя женщина выпросила футболку в капитана "Бетиса"

Капитан "Бетиса" 38-летний Хоакин подарил футболку 80-летней женщине. Она просила его о подарке.

Хоакин проводит один из лучших сезонов в карьере. В декабре оформил первый в жизни хет-трик – три гола за 20 минут "Атлетику" из Бильбао.

После той игры Хоакина, уходящего в подтрибунку домашней арены, окликнула болельщица. 80-летняя фанатка клуба попросила у любимого игрока футболку, пишет "Трибуна".

"Прости, дорогая, эту я оставлю себе. Я же больше никогда не забью три гола", – ответил капитан, но пообещал подарить майку в следующий раз.

В конце декабря Хоакин рассказал о продлении контракта с "Бетисом" до 2021-го. Клуб объявил об этом мощнее, чем некоторые – о трансфере звезды. Собрали целую трибуну болельщиков, а среди гостей, конечно, была и та самая 80-летняя фанатка.

"Ты помнишь, я просила у тебя футболку?", – сказала сквозь слезы, обнимая Хоакина.

"Конечно помню! Не беспокойся, я обязательно подарю", – ответил капитан.

"Боже мой, как я тебя люблю!"

Женщина даже принесла плакат с надписью: "Хоакин, это снова я. Прошу о твоей футболке и праздную, что мы сможем наслаждаться твоей игрой до 2021 года. Это большая радость! Ты настоящая легенда для нашего "Бетиса" и для меня лично. Фото с тобой и твоя футболка – лучше любого подарка, который может сделать король. Я люблю тебя, Хоакин".

Бабушка радовалась футболке Хоакина будто дитя – неожиданному подарку

19 января после продления контракта Хоакин снова забил, "Бетис" победил 3:0. Капитан увидел на трибуне преданную фанатку, и, уходя, бросил ей майку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля

За свою карьеру Хоакин играл за "Бетис", "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". Был участником Кубка мира 2002 и 2006 годов и Евро-2004.