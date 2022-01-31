"Я кодировался от алкоголя, спасибо Суркису" - Алиев

Александр Алиев был звездой "Динамо" в сезоне 2008/09. Фото: Роман Мальчевский

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" 37-летний Александр Алиев признался, что был закодирован от употребления алкоголя.

Президент киевского клуба Игорь Суркис спас карьеру футболисту.

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"В моей жизни был алкоголь, но я и кодировался. Я этого не скрываю. Большое спасибо Игорю Михайловичу Суркису. Я мог закончить еще раньше. Не было бы футболиста Алиева, которого все знают. Я дал добро президенту и принес справку.

Он закрыл глаза и помог мне снова заиграть в "Динамо". Да, сначала я был в "Динамо"-2, но потом пришел Семин и перевел меня в основную команду.

Наркотики я никогда в жизни не употреблял кокаин и прочее. Однажды я попробовал траву и сообразил, что это не мое. Траву у нас вообще курят все. Я любил выпить и погулять, не скрываю этого", – сказал Алиев в эфире канала BurBuzz.

Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2013 годы. В сезонах 2009/10 был звездой команды. Также имел опыт выступления за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Локомотив" Москва, "Движение" и "Анжи". В 2016 году завершил профессиональные выступления. Сейчас ведет свой YouTube-канал "Кент".