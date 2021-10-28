"Я иду за этими поясами" - Джошуа готов драться с Усиком в Украине

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов провести реванш с Александром Усиком в Украине.

Для британского боксера не станет проблемой провести бой за пределами Великобритании.

"На самом деле, я бы поехал в Украину, если нужно. Это была последняя опция, что я поеду в Украину".

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Но поскольку Усик – чемпион, то вам нужно спрашивать у него, потому что, видимо, он хочет максимизировать свой последний заработок. Потому что я иду за этими поясами, парень. Усик, ты увидишь другую энергию, другой дух соперника. Я приеду побеждать", – резюмировал британец в комментарии iFL TV.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести в феврале.