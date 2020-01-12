"Я готов был убить Малиновского" – тренер "Аталанты"

Руслан Малиновский до сих пор не завоевал стабильное место в основе. В последнем матче он сыграл 36 минут

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в шутливой манере раскритиковал полузащитника Руслана Малиновского за брак в передачах после матче Серии А против "Интера" (1:1).

"Сначала он сделал несколько плохих пасов. Я был готов его убить. Малиновский – сильный игрок, но ему нужно допускать меньше ошибок. У него хорошие матчи чередуются с менее успешными. Он станет сильным игроком, принесет пользу команде", – сказал Гасперини. Об этом сообщает "Трибуна".

Малиновский вышел во втором тайме, отдал 39 пассов с точностью 82%.

Украинец поучаствовал в голе "Аталанты" в ворота "Интера" и заработал пенальти.

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В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский выходил 16 раз, забил 2 гола.