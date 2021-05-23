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воскресенье, 23 мая 2021 14:01

Я горжусь Безусом – тренер "Гента"

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Я горжусь Безусом – тренер &quot;Гента&quot;
Роман Безус разыгрался в последних матчах. Фото: "Гент"

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал выступление Романа Безуса в матче с "Мехеленом" (2:1). Украинец оформил "гол+пас".

"Очень горд за него. Ему несколько раз досталось по спине и шее в матче против "Стандарда". Он не провел и двух минут тренировок на этой неделе. Доктор сказал, чтобы я не рассчитывал на него, но за день до матча он пришел и сказал, что хочет играть. Снимаю шляпу. Он снова был решительным и выложился на полную. Он провел отличный плей-офф", – сказал Ванхазебрук.

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Безус забил 6 голов и отдал 5 ассистов в минувшем чемпионате Бельгии. Вчера его клуб гарантировал себе еврокубки, выиграв конференцию команд, занявших места с 5 по 8. Безуса не было в расширенном списке сборной Украины на Евро.

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