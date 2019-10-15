"А еще два года назад Шевченко все обливали грязью" - футбольный менеджер

Вячеслав Заховайло высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины. Фото: социальные сети

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу сборной Украины над Португалией в отборочном матче Евро 2020.

Об этом пишет "Спорт юа"

"В побед всегда много друзей. Болельщики радуются, футбольные эксперты раздают похвалы. А я мысленно возвращаюсь к событиям двухлетней давности. После поражения от хорватов, Шевченко с головы до ног обливали грязью все кому не лень. Требовали отставки ...

Время лечит. Я поздравляю Шевченко. Он не сдался, и продолжил терпеть и гнуть свою линию. Поздравляю игроков с тем, что доказали всем скептикам, что они конкурентоспособны на европейском уровне. Хочется насладиться победой. Она заслуженная и долгожданная ", - написал Заховайло в своем Facebook.

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Благодаря победе над Португалией сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места группы В.