"Я чудом выжил" - Кличко рассказал о своем детстве

Виталий Кличко стал легендой бокса. Фото: Reuters

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко рассказал, что чуть не погиб в детстве.

Неосторожное обращение с игрушками едва не завершилось трагедией для будущего чемпиона мира по боксу.

"Я был очень шустрым и нередко из-за этого страдал, - признался Виталий в комментарии "Чемпиону". - В детстве у меня был игрушечный мишка, который рычал и "пил" из бочки мед. Однажды я проглотил ключик, которым его заводили. Затем выяснилось, что он попал в легкие, и я буквально чудом выжил".

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Виталий Кличко - обладатель званий "Почетный" и "Вечный чемпион мира по боксу" в версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999-2000), по версии журнала The Ring (2004-2005) и WBC (2004-2005, 2008-2013), чемпион Европы по боксу среди профессионалов по версии EBU.