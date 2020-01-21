"Я буду первым, кто бросит вызов Усику" - Джошуа

Энтони Джошуа готов бросить вызов Александру Усику. Фото: рейтер

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа оценил своего потенциайного соперника украинского боксера Александра Усика.

"Усик - лучший крузер, который мы когда-либо видели, и я хочу драться с ним.

Люди говорят, мол, он же с крузервейт. Но вспомните достижения Холифилда, он был феноменальным боксером.

Кто сказал, что Усик не сможет достичь больших успехов?

Но для демонстрации его потенциала он должен подраться с топовыми супертяжеловесами.

Я буду первым, кто бросит ему вызов ", - цитирует Джошуа" Трибуна ".

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Александр Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. Украинский боксер в своем первом бою в супертяжелом дивизионе победил американца Чезза Уизерспуна.