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среда, 14 августа 2019 01:31

9 главных выводов матча "Динамо" - "Брюгге": динамовцев хватило на первые 20 минут

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9 главных выводов матча &quot;Динамо&quot; - &quot;Брюгге&quot;: динамовцев хватило на первые 20 минут
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"Динамо" сыграло вничью 3: 3 с "Брюгге" на "Олимпийском" и попрощался с Лигой чемпионов. Первая игра завершилась минимальной победой бельгийской команды. По сумме двух матчей - счет 4: 3 в пользу "Брюгге".

Gazeta.ua собрала главные аспекты киевской игры.

"Динамо" хотело играть в конструктивный футбол. Тренерский штаб киевлян оставил в запасе Сидорчука, а Гармаш вообще оказался вне заявки. В противоположность этому, в старте вышли Шепелева и Андриевский. Оба игрока заточеные на работу с мячом. Первые 20 минут "Динамо" быстро переходил середину поля и искало пространство на флангах. Подачи с флангов завершались опасностью у ворот Миньоле.

Динамовцев хватило на 20 минут. Киевлян первые 20 минут создавали моменты у ворот соперника и не давали "Брюгге" ничего сделать в атаке. После этого игроки "Динамо" сбавили темп игры, что привело к тому, что гости выровнять игру.

Шепелев полностью переиграл лидера "Брюгге". Ключевую роль в команде Клемана выполняет атакующий полузащитник Ганс Ванакен. Именно он - мозговой центр "Брюгге". Шепелев благодаря персональной опеке оставил лидера бельгийцев вне игры. "Брюгге" в атаке не всегда знал как действовать.

Вербич был самым острым игроком. Словенский легионер "Динамо" в первых матчах сезона выглядел слабо на поле. Но в игре против "Брюгге" выдал сильный матч. Раз за разом обыгрывал своего визави Мату на левом фланге и угрожал воротам соперника.

Вербич был самым острым игроком в Слада "Динамо"

Миколенко и Кадар провалили игру. Левый фланг "Динамо" выглядел наиболее уязвимой в обороне. Тау имел много свободы в атаке. Кадар не страховал партнеров и проиграл много единоборств. В том числе на втором этаже.

Цыганков сыграл на необычных позиций. В первом тайме Цыганков был малоэффективным на своем правом фланге. Много старался, но пользы в его действиях было мало. В перерыве Цыганков был переведен на позицию атакуещего центрального полузащитника, что придало атакам "Динамо" скорости. Но существенно не помогло в конструктиве атак.

Жерсон Родригес - не сыгран с партнерами. Новичок "Динамо" пока выглядит белой вороной. Все время проведенное на поле он был отрезан от партнеров. В штрафной соперника Родригес мяча почти не касался. Проводя все время в борьбе за мяч в середине поля или на фланге.

Жерсон Родригес был белой вороной

"Брюгге" использовал свои сильные стороны. Позиционная игра в "Брюгге" не особо получалась. Прежде всего, из слабую игру лидера Ванакена. На помощь бельгийцам пришла игра на стандартах. Именно после углового гости сравняли счет. Это не стало сюрпризом, потому что в чемпионате Бельгии " Брюгге "славится игрой на втором поверси. Во втором тайме быстрые игроки бельгийцев дважды поймали" Динамо "на контратаках.

Судьбу противостояния решили мелочи. Нельзя сказать, что "Динамо" слабее "Брюгге, или наоборот. Это команды примерно одного уровня. Решающими стали: отсутствие Шепелева в первой игре, реализация моментов и форма лидеров" Динамо "Киевляне больше проиграли своим проблемам, а не сопернику.

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После вылета из Лиги чемпионов "Динамо" продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы

Автор: Сергей Тищенко
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