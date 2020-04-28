74-летний Луческу летом возглавит новый клуб

После увольнения из сборной Турции Мирча Луческу находится без работы. Фото: Reuters

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал, что 74-летний бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу планирует вернуться к тренерской деятельности.

Луческу не может сидеть без дела. Поэтому рассматривает возможные варианты продолжения тренерской работы.

"Я разговаривал с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать. Это человек, который не может без работы. Он переживает за всех футболистов.

У него были предложения: "Сантос", "Фенербахче", "Бешикташ". Луческу говорит на португальском идеально, не думаю, что была бы проблема. Думаю, летом он будет работать в хорошем клубе ", - сказал Шаблий эфире в Instagram Нобеля Арустамян.

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Мирча Луческу 12 лет работал с донецким "Шахтером". Также возглавлял "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит", "Интер", "Брешию", "Рапид", "Динамо" Бухарест.