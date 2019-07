69-летний экс-форвард сборной ФРГ забил гол ударом через себя

69 летний бывший игрок показал, что не потерял мастерство со временем.

Экс-форвард сборной ФРГ Клаус Фишер, которому сейчас 69 лет, забил гол ударом через себя в телеэфире популярного шоу в Германии. Видео с голом на своей странице в Twitter разместил телеканал BSN.

Фишер показал, что с возрастом не потерял сноровки и координации движения. Бывший футболист откликнулся на фланговую передачу но не отпорный ударом поразил ворота не оставили шансов вратарю. Такому удара позавидуют даже больше молодые футболисты.

This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS