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четверг, 08 августа 2019 22:21

6 главных выводов матча ЦСКА - "Заря": луганчанам не хватило остроты у ворот соперника

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6 главных выводов матча ЦСКА - &quot;Заря&quot;: луганчанам не хватило остроты у ворот соперника
Владлен Юрченко принес "Зари" ничью реализовав пенальти в конце первого тайма

"Заря" в первом матче 3 раунда квалификации Лиги Европы сыграла вничью в гостях с болгарским ЦСКА 1: 1.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Софии.

Качество игры было низким. Ни одна из команд не смогла показать качественную игру. Матч проходил в середине поле с большим количеством борьбы и ошибок. Соперники крайне редко приближались к воротам друг друга. Вся опасность у обоих ворот - была следствием ошибок, индивидуального мастерства игроков или стандартов.

Команде Скрипника не хватало остроты. "Заря" доходила до штрафной соперника, несколько раз выбегала в контратаку, но опасности у ворот соперника почти не создавала. Позиционные атаки захлебывались не доходя до ударов по воротам или опасных передачах.

Потеря Громова стала весомой для "Зари". Виктор Скрипник не смог рассчитывать на одного из лидеров команды Артема Громова, который из-за травмы даже не прилетел в Болгарию. Заменить форварда так и не удалось. По ходу игре "Зари" не хватало лидера в атаке.

В Болгарии "Зари" не хватало Артема Громова


"Заря создавала остроту через стандарты. Игра проходила в вязкой ключи игры. Конструктива не хватало обеим командам. В "Заре" опасными выглядели стандарты. Высокие Вернидуб и Будковский выиграли второй этаж у защитников соперника после угловых и штрафных. Но не хватало точности.

Звездный новичок Юрченко пока не оправдывает ожиданий. По ходу игры луганчанам очень не хватало последнего паса, умение на индивидуальном мастерстве решить эпизод, взять ответственность на себя. В "Заре" много молодых игроков, которым пока не хватает подобного опыта. А вот Владлен Юрченко уже играл в Лиге чемпионов, чемпионате Германии за "Байер", но пока его игра не выделяется на фоне менее опытных партнеров.

Центр защиты "Зари" - остается самым уязвимым местом команды. Виктор Скрипник пока никак не удается наладить игру в обороне. Предыдущий соперник в квалификации Лиги Европы "Будочност" имела свои моменты в достаточно простых ситуациях у ворот "Зари". Ситуация повторилась в матчах чемпионата Украины, где "Ворскла" и "Днепр-1" имели свои возможности у ворот Шевченко. ЦСКА только подтвердил эти проблемы. Эвандро забил оказавшись один перед воротами украинской команды. Пока Скрипник не может найти лучшего сочетания игроков в центре обороны.

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Матч - состоится 15 августа в Запорожье. Начало игры в 20. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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08
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