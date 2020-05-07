57-летний Холифилд снова хочет драться с Майком Тайсоном

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд вернулся в бокс и хочет выйти в ринг против Майка Тайсона.
Американский боксер вновь выйдет в ринг, только ему должны предложить хорошие финансовые условия.
"Я готов драться с Тайсоном. Но мне должны предложить большую сумму денег. Я ведь вышел бы на бой с человеком, не зная, что она будет делать.
Я готовился к своему возвращению. Я могу выйти на бой против любого соперника старше 50 лет. Если вам более 50 лет, вы не сможете меня победить.
Все зависит от того, сколько денег мне бы предложили за реванш с Майком ", - сказал Холифилд в комментарии forbes.com.
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Эвандер Холифилд дважды побеждал на ринге Майка Тайсона. Бой в 1997 году завершился скандалом, потому что Тайсон откусил сопернику часть уха.
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