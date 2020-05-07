57-летний Холифилд снова хочет драться с Майком Тайсоном

Секунду назад Майк Тайсон откусил Эвандеру Холифилду кусок уха. Фото: Reuters

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд вернулся в бокс и хочет выйти в ринг против Майка Тайсона.

Американский боксер вновь выйдет в ринг, только ему должны предложить хорошие финансовые условия.

"Я готов драться с Тайсоном. Но мне должны предложить большую сумму денег. Я ведь вышел бы на бой с человеком, не зная, что она будет делать.

Я готовился к своему возвращению. Я могу выйти на бой против любого соперника старше 50 лет. Если вам более 50 лет, вы не сможете меня победить.

Все зависит от того, сколько денег мне бы предложили за реванш с Майком ", - сказал Холифилд в комментарии forbes.com.

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