5 главных выводы матча "АЗ" - "Мариуполь": легкая прогулка для хозяев

Стенгс начал разгром "Мариуполя"

"Мариуполь" ничего не смог противопоставить "АЗ" в ответном матче 3 раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Бабича в гостях уступили 4: 0. По сумме двух матчах счет аналогичный игре в Гааге ( "АЗ" не мог играть на своем стадионе из-за обвала крыши).

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Нидерландах:

Уровень команд оказался разным. С самого начала игры создавалось впечатление, что "АЗ" сильнее и в какой - нужный момент могут добавить. Только хозяева поля включали скорости - подопечные Бабича сразу имели большие проблемы.

"Мариуполь" был инертен в атаке. Первая игра в Одессе завершилась 0: 0. Возможен гол команды Бабича открывал перед ними широкие возможности. В такую ​​случае, хозяевам поля нужно было уже забивать дважды. "Мариуполь" в течение первого тайма только думал о защите собственных ворот. Получил хоть какие-то моменты, только когда счет был 2: 0.

Во втором тайме "АЗ" отдыхал. После того, как счет в конце первого тайма стал 2: 0 стало понятно, что только чудо может "Мариуполю" помочь пройти дальше. Хозяева откровенно сбавили темп игры. В первом тайме они играли с запасом, а здесь вообще остановились.



Интрига после первого тайма исчезла



Игра в три центральные защитники себя не оправдала. "АЗ" очень просто доходил до ворот Худжамова не встречая особого сопротивления. Центральные защитники "Мариуполя" не смогли сдержать соперника. Даже игра в три защитники не принесла команде Бабича надежности.

Лучшим игроком в составе "Мариуполя" был Вакула. "Мариуполю" было очень трудно в атаке, особенно без своего основного форварда Фомина. Инициативу на себя взял 20-летний Владислав Вакула. Уроженец Бердичева пытался обострить игру, искать мяч на чужой половине поля, но его стараний было мало.

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Следующий свой матч "Мариуполь" проведут 25 августа против "Шахтера" в рамках чемпионата Украины.