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четверг, 01 августа 2019 20:49

5 главных выводов матча "Заря" - "Будочност": победа команды Скрипника на классе

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5 главных выводов матча &quot;Заря&quot; - &quot;Будочност&quot;: победа команды Скрипника на классе
Виктор Скрипник одержал три победы в трех матчах во главе "Зари"

Луганская "Заря" победила в матче - ответы черногорскую "Будочнист" 1:0. Общий счет двухматчевого противостояния - 4:1 в пользу украинской команды.

Gazeta.ua определила наиболее важные моменты игры в Запорожье.


Результат двухматчевой дуэли был определен в первый игре. Одержав победу в гостях 3: 1 "Заря" решила все вопросы на счет прохода в следующий раунд квалификации.Черногорцам нужно было забивать 3 мяча в Украине. Задача скорее выглядело фантастическим, чем реальным.

Именно счету первого матча можно объяснить пассивность игроков "Зари" в начале игры. Им не нужно было активно идти вперед.

Виктор Скрипник использовал ротацию. "Заря" за последние 7 дней провела три матча. На выходных их снова ждет игра в чемпионате Украины. В такой ситуации, следует использовать ротацию для отдыха футболистов. Основные игроки в двух прошлых матчах "Зари" Михайличенко и Шевченко - остались в запасе, а Будковский даже не попал в заявку.

"Заря" сделала ставки на контратаки. Для того, чтобы иметь хоть качество шансы "Будочност" нужно было атаковать. При такой игре наличие силового нападающего Будковского выглядела мало эффективным. Нужно было строить атаку через быстрых игроков.

Скрипник выставил на острие атаки быстрого Громова при поддержке не менее быстрых Кочергина и Луньова. Этодало результат.

Скрипник построил игру через контратаки

Индивидуальный класс игроков "Будочност" очень маленький. Гости из Черногории пытались атаковать, быть агрессивными в атаке. Но остроты у ворот Махарадзе они создали очень мало.


Проблема в том, что игрокам "Будочност" не хватало мастерства. Все это имело последствия в большом количестве брака и грубости со стороны гостей. Еще в первом тайме, гости получили две красные карточки. Таким образом расписались в собственные безсильности.

"Заря" имеет проблемы в центре защиты. Уязвимым местом команды Скрипника есть центр обороны. 21 летний Чеберко много ошибается, как для такой ответственной позиции.

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Следующим соперником "Зари" в квалификации Лиги Европы будет победитель пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия). Первая игра завершилась минимальной победой болгар.

Автор: Сергей Тищенко
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