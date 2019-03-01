5 главных приобретений украинских клубов во время зимнего трансферного окна

Испанец Фран Соль должен решить проблему форварда для "Динамо". Фото: fcdynamo.kiev.ua

Три месяца зимы пролетели быстро. Gazeta.ua попыталась определить главные приобретения украинских команд во время зимнего трансферного окна.

Фран Соль с "Виллем" в "Динамо"

Динамовцы искали нападающего еще с лета, но так кроме в то время 18-летнего упряжи никого не смогли подвергнуть. Зимой удалось договориться с Солем уже когда команда начала подготовку ко второй части чемпионата.

Соль - воспитанник "Реала", играл за "Вильярреал", в этом сезоне был одним из лучших бомбардиров первенства Нидерландов. "Динамо" заплатило за испанского нападающего 3. 5 миллиона евро. Такая ценная связана с тем, что контракт Соля с его клубом завершался.

Тете с "Гремио" в "Шахтер"

Со времени начала войны украинские клубы не платили за гарвцив 15 миллионов евро. "Шахтер" сейчас находится в процессе смены поколений, поэтому "свежая кровь" нужна, не может все держаться на Тайсону, Марлос и Исмаили.

Больше интересная деталь в том, что Тете во взрослом футболе еще не играл. Он был игроком сборной Бразилии Ю -20 и молодежной команды "Гремио". "Шахтер" пытается действовать на опережение приглашая талантливых игроков.

"Шахтер" выложил 15 миллионов за игрока, который не играл во взрослом футболе

Соломон Манор с "Маккаби" (Тетта - Тиква) в "Шахтер"

Украинские клубы открывают для себя новые рынки. Теперь у нас играет легионер из Израиля. На родине Соломон считался один из самых талантливых игроков страны. Не зря "горняки" заплатили за него 6 миллионов евро.

Валерий Лучкевич с "Стандард" до "Александрии"

Два года назад бельгийский "Стандард" заплатил за талантливого игрока "Днепра" 1,5 миллиона евро. В то время Лучкевич считался даже кандидатом в сборную Украины.

Но в Бельгии дела в украинском футболиста не пошли. В начале еще немного играл, а потом сел в глухой запас даже не попадая в заявку, избавившись места в старте даже в молодежной сборной Украины. Аренда в "Александрии" на полгода -шанс реанимировать свою карьеру для Лучкевича.

Лучкевич должен перезагрузить свою карьеру в "Александрии"

Филипп Будковский с "Сошо" к "Зари"

Будковский сделал себе имя выступая в аренде за "Зарю". Во времена Михаила Фоменко стабильно вызывался в сборную Украины. Но после возвращения в Шахтер и дальнейших аренд карьера талантливого форварда начала катиться вниз.

Филипп не смог себя проявить ни в российском "Анжи", ни бельгийском "Кортрейке", ни во французском "Сошо". Теперь Будковский вернулся в "Зари" с полноценным контрактом.

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Зимнее трансферное окно в Украине завершилось 2 марта.