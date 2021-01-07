4 английских клуба интересуются Зинченко

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Сразу 4 клуба АПЛ заинтересованы в услугах игрока сборной Украины и "Ман Сити" 24-летнего Александра Зинченко.

Если "Манчестер Сити" решит продать игрока, то проблем с предложениями не будет. В услугах Зинченко заинтересованы "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Саутгемптон" и "Лестер", сообщает The Sun.

В нынешнем сезоне Зинченко в АПЛ провел всего 2 матча, но 4 раза сыграл в Лиге чемпионов и дважды - в Кубке лиги.

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Контракт Александра Зинченко с "МС" рассчитан до лета 2024-го года. Его трансферная стоимость - € 20 млн.