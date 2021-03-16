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вторник, 16 марта 2021 11:11

39-летний Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

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39-летний Ибрагимович вернулся в сборную Швеции
Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

Нападающий "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции.

Форвард вызван на мартовские матчи национальной команды, сообщает Fotboll Direkt.

Ибрагимович дал согласие на возвращение в сборную главному тренеру Швеции Янне Андерссон.

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Руководство сборной проинформировал "Милан", что они хотят видеть Златана в рядах сборной.

Последний раз Златан играл за сборную на Евро-2016 против сборной Бельгии. После чего решил сконцентрироваться на клубной карьере.

За шведскую национальную команду Ибрагимович провел 110 матчей и забил 61 гол.

В марте Швеция сыграет 2 отборочных матча на Кубка-2022 против Грузии и Косово, а также товарищеский матч против Эстонии.

Сейчас Златан Ибрагимович залечивает мышечную травму, которую он получил в матче 24-го тура Серии А против "Ромы".

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал две результативные передачи в 21 игре за "Милан".

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