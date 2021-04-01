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пятница, 02 апреля 2021 06:11

"30 лет тренировал - как форвард "Вереса" забил красивый гол со штрафного

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&quot;30 лет тренировал - как форвард &quot;Вереса&quot; забил красивый гол со штрафного
Михаил Сергийчук имеет опыт выступлений в УПЛ. Фото: ФК "Ворскла"

Форвард ровенского "Верес" 29-летний Михаил Сергийчук забил красивый гол в первой лиге.

В поединке 18-го тура Первой лиги Украины "Верес" на выезде обыграл "Прикарпатье" со счетом -1:0.

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Единственный гол забил Сергийчук в начале 2-го тайма. Форвард красивым ударом со штрафного поразил верхний угол ворот хозяев

"30 лет тренировал. На тридцатом залетел один, слава Богу ", - сказал Сергийчук после матча.

Михаил Сергийчук имеет опыт выступлений в УПЛ за "Карпаты", "Олимпик", "Десну". "Говерлу".

В текущем сезоне "Верес" лидирует в первой лиге. Команда из Ровно опережает "Черноморец" на 1-но очко и имеет 2 игры в запасе.

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