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понедельник, 16 ноября 2020 11:39

3 игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

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3 игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус
Эдуард Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года. Фото: УАФ

Сборная Украины потеряла еще 3 игрока накануне матча Лиги наций против Швейцарии.

Вратарь Дмитрий Ризнык, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус, сообщает УАФ

В предыдущем матче против Германии Ризнык не попал в заявку сборной на игру, Соболь отыграл весь матч на позиции левого защитника, Макаренко вышел на замену во втором тайме.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.

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17-го ноября сборная Украины проведет матч Лиги наций против Швейцарии. Начало игры - в 21: 45.

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