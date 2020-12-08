3 бельгийских клуба претендуют на 19-летнего украинского форварда

Кухаревич еще не забивал в Премьер-лиге. Фото "Рух"

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал об интересе иностранных клубов к нападающему львовской команды 19-летнему Николаю Кухаревичу.

"Мы нашли молодого футболиста, которому тогда было 18 лет, - Николай Кухаревич. Так выглядело, что он был никому не нужен. Пригласили его к себе. Если есть условия для тренировок, это дает результат. Сообщает "Футбол-24".

Сегодня у меня на столе лежит 3 предложения из Бельгии. Генеральные директора и скауты приезжают на игру с СК Днепр-1, едут смотреть на него вживую. И еще будут предложения.

Смотрю на это нормально, ведь это предложения от хороших европейских клубов, грандов клубов Бельгии. Дать молодому футболисту поехать играть в Европу - это для нас большая честь", - сказал Козловский в эфире Youtube-канала "Руха".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ назвали новую команду Милевского

Кухаревич в нынешнем сезоне провел 11 матчей в чемпионате Украине, не отметившись результативными действиями. В то же время он ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины - нападающий забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.