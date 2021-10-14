22-летняя украинская призерша Олимпиады в Токио завершила карьеру

Алина Шинкаренко потеряла мотивацию в спорте. Фото: Instagram.com/shynkarenko_alya

Украинский призер Олимпиады в Токио в синхронном плавании 22-летняя Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.

Бронзовая медалистка игр 2020 года потеряла мотивацию в спорте.

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"Пора признаться ... Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте - Олимпийская медаль.

Хочу сказать огромное спасибо всем кто помог прийти к этому, тренерам, девочкам, массажистам, врачам, родным и близким, которые поддерживали в трудные минуты спасибо большое.

Почему так рано? А чего тянуть ... Комплект медалей с Чемпионата Мира и Европы. Олимпийская медаль, которая была мечта с детства, добыты.

Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, детей ", - написала Шинкаренко в Instagram.

На Олимпиаде в Токио сборная Украины получила 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Следующая Олимпиада состоится в 2024 году в Париже.