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пятница, 26 июля 2019 09:00

22-кратный чемпион Украины умер при загадочных обстоятельствах

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22-кратный чемпион Украины умер при загадочных обстоятельствах
Юрий Шляхов

В Днипре на 37-м году жизни умер 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.

Как сообщает "Апостроф", спортсмен умер при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире мать.

Юрий Шляхов в составе национальной сборной завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также Шляхов участвовал в Олимпийских играх 2004-го и 2008 годов. В 2007-м стал 3-м на летней Универсиаде в Бангкоке.

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После завершения карьеры в 2010-м Шляхов начал преподавать в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.

https://www.obozrevatel.com
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