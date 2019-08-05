21-летняя футболистка умерла во сне

Анастасия Березина умерла во сне

В России умерла 21-летняя футболистка Анастасия Березина, которая выступала за футбольный клуб "Чертаново". У девушки во сне остановилось сердце.

"В нашей семье - огромное горе ... В ночь с 3-го на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Более половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, пройдя все ступени - от начальной школы в стартовый состав главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал ", - говорится на странице ФК" Чертаново "в социальной сети.

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Анастасия Березина была воспитанницей "Чертаново", в составе которого она провела 11 лет. Анастасия становилась чемпионкой России в различных возрастных категориях, выходила в финал Кубка и выступала за молодежную сборную России.