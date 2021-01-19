2 игрока "Динамо" восстановились после травм

Александр Тимчик пропустил более 4 месяцев. Фото: ФК "Динамо" Киев

Игроки "Динамо" 22-летний Николай Шапаренко и 23-летний Александр Тимчик восстановились после травм.

Оба футболиста вернулись в общую группу киевского клуба на зимних сборах в ОАЭ, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Тимчик получил травму в начале сентября в матче против "Десны". Футболист перенес операцию в Испании и больше не играл в 1-й части сезона. Шапаренко получил повреждения накануне вылета на тренировочный сбор.

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22 января "Динамо" проведет контрольный матч против солигорского "Шахтера". Начало игры - в 15:00.