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пятница, 04 сентября 2020 12:00

19-летний венгр забил фантастический гол в Лиге Наций

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19-летний венгр забил фантастический гол в Лиге Наций
Доминик Собослаи - один из самых больших талантов венгерского футбола. Фото: gettyimages.com

Игрок сборной Венгрии 19-летний Доминик Собослаи отличился фантастическим мячом в первом туре Лиги Наций.

Полузащитник австрийского "Ред Булал" принес победу своей сборной в гостевом матче над Турцией.

За 10 минут до конца игры Собослаи прямым ударом со штрафного не оставил никаких шансов вратарю сборной Турции. Мяч от штанги залетел в ворота.

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Доминик Собослаи начинал заниматься футболом в Венгрии. Играл за местные клубы МТК и МОЛ "ВиДи". С 2018 года играл в Австрии.

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