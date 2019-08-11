19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче

Нападающий "Ванкувера" Телониус Бэйр надолго запомнит игру против "Портленда". 19-летний канадец забил шикарный гол.
"Ванкувер" уступил "Портленду" 1: 3 в матче МЛС. Впрочем, хозяева также сумели порадовать своих поклонников, ведь их гол получился очень красивым.
19-летний нападающий Телониус Бэйр после подачи углового эффектно поразил ворота соперников ударом с лету. Интересно, что этот мяч стал для него дебютным в МЛС в профессиональной карьере.
😱😱😱— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) 11 августа 2019 г.
19-year-old @WFCAcademy product Theo Bair opens his @MLS account with a world-class volley.
POR 1-1 VAN | #VWFC pic.twitter.com/JtlKdkxL0d
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После 26-ти сыгранных матчей "Ванкувер" набрал всего 24 очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.
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