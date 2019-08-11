19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче

Форвард" Ванкувера" Бэйр забил шикарный гол

Нападающий "Ванкувера" Телониус Бэйр надолго запомнит игру против "Портленда". 19-летний канадец забил шикарный гол.

"Ванкувер" уступил "Портленду" 1: 3 в матче МЛС. Впрочем, хозяева также сумели порадовать своих поклонников, ведь их гол получился очень красивым.

19-летний нападающий Телониус Бэйр после подачи углового эффектно поразил ворота соперников ударом с лету. Интересно, что этот мяч стал для него дебютным в МЛС в профессиональной карьере.

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После 26-ти сыгранных матчей "Ванкувер" набрал всего 24 очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.