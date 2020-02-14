19-летний баскетболист превзошел достижение Майкла Джордана в НБА

Зайон Уильямсон может стать новой звездой НБА. Фото: с отрытых источников

Игрок "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон стал первым из сезона 1991/1992 новичком, кому удалось набрать как минимум 14 пунктов в девяти играх.

Первый номер драфта НБА 2019 Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата с "Портленд Трэйл Блэйзерс" повторил достижения Патрика Юинга, Дикембе Мутомбо и Майкла Джордана - он набрал не менее 14 пунктов в каждом из 9 первых матчей в карьере, сообщает "24 канал ".

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В сезоне 2019/2020 команда Уильямсона "Нью-Орлеан Пеликанс" с соотношением побед и поражений 23-31 занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции.