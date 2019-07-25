18-летний украинский пловец побил национальный рекорд

Денис Кисель установил новый рекорд Украины, который держался 17 лет

18-летний украинский пловец Денис Кесиль побил национальный рекорд Дениса Силантьева на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Кесиль в финале 200-метровки баттерфляем показал 5-й результат со временем 1.54,79. Предыдущий национальный рекорд Украины был установлен Денисом Силантьевым на чемпионате Европы-2002 в Берлине — тогда время составило 1.55,42.

Также в финальном заплыве 200-метровки баттерфляем был установлен новый мировой рекорд — 19-летний венгр Кристоф Милак показал время 1.50,73, и побил рекорд легендарного американца Майкла Фелпса (1.51,51).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пидгрушная пошла против Зеленского

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу (Корея) продлится до 28 июля.