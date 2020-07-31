18-летний украинский боксер хочет стать чемпионом мира через 2 года

Василий Чеботарь амбициозные планы своей карьеры. Фото: Инстаграм k2promotionsukraine

Украинский боксер Василий "Лев" Чоботарь заявил об амбициозных планах стать чемпионом мира.

13 августа в Одессе в рамках боксерского шоу BoomBox Promotions Чоботарь должен выйти в ринг против Артура Земляного из Харькова.

"Бокс - это то, чем я живу! Несмотря на карантин, я тренировался каждый день, потому что без бокса жить не могу, это моя любимая зависимость. И я хочу достичь наибольших высот - стать чемпионом мира до конца 2022 года. Мой промоутер и тренер верят в меня, и 13 августа я докажу, что уже готов встретиться с сильными соперниками. Это будет первый бой после перерыва на карантин. И я еще лучше подготовлюсь к бою в сентябре на шоу К2 Promotions. я сделаю все, чтобы в 2020 году максимально эффективно выступить. Чтобы мой промоутер организовал титульный поединок уже в 2021-м, и без сомнений ставил мой бой одним из главных в этот вечер", - заявил Чоботарь в комментарии К2 Promotions.

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Василий Чоботарь свою профессиональную карьеру начал в апреле 2019 года и уже успел провести 4 поединка. Выступает в легком весе. Предыдущий бой провел в феврале этого года против Назри Рахимова, одержав победу единогласным решением судей.