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вторник, 04 мая 2021 16:43

18-летний украинец станет самым молодым участником Джиро д'Италия

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18-летний украинец станет самым молодым участником Джиро д&#039;Италия
Андрей Пономарь будет единственным украинцем на Джиро д'Италия. Фото: Рanorama.com.ua

Украинский велогонщик 18-летний Андрей Пономарь станет самым молодым участником Джиро д'Италия за последний 91 год.

Возрастной рекорд Джиро принадлежит итальянцу Фабио Баттезини - в 1930 году он стартовал на многодневке в 18 лет и 88 дней. Украинский Пономарев из команды Androni Giocattoli-Sidermec на момент дебюта будет 18 лет и 246 дней, сообщает Tuttobiciweb.it.

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Уроженец Чернигова Пономарь станет лишь третьим велогонщиком за последние 30 лет, которые будут соревноваться на Джиро д'Италия в возрасте до 20 лет.

Самая престижная веломногодневка пройдет с 8 по 30 мая, гонщики проедут 21 этап общей протяженностью 3480 километров.

В 2021 году Пономарь будет единственным украинском на Джиро д'Италия. В целом он станет двадцать шестой Украинский, который когда-либо выступал на этой многодневке в Италии.

В 2019 году Пономарь выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту в Алкмааре в юниорской гонке.

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04
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