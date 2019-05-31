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пятница, 31 мая 2019 08:21

18 летний форвард забил 9 мячей в одном матче на Кубке мира

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18 летний форвард забил 9 мячей в одном матче на Кубке мира
Эрлинг Халанд установим рекорд результативности на молодежном Кубке мира. Фото: nettavisen.no

Сборная Норвегии Ю-20 разгромила команду сверстников из Гондураса в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2019 для игроков до 20 лет.

Нападающий норвежцев Эрлинг Халанд установил рекорд для матчей чемпионата мира среди команд Ю-20 по количеству голов в одном поединке забишы в матче 9 мячей в. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Адайлтону, забивший 6 голов в ворота Кореи в 1997 году.

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В общем Норгвеция просто уничтожила Гондурас с общим счетом 12: 0

https://football24.ua
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