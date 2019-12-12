17 очков Леня не помогли "Атланте" победить

Результативная игра Алекса Леня не помогла его команде одержать победу. Фото: USA TODAY Sports

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алекс Лень весьма результативно провел игру регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз", но не смог помочь своей команде победить - 102: 136.

26-летний игрок за отведенные ему почти 20 минут набрал 17 очков и стал самым результативным игроком своей команды в прошлом встречи.

Кроме набранных очков, в активе Алекса Леня также 5 подборов и 3 передачи. Он попал 7 из 9 бросков с игры по ходу встречи, пишет "Спортарена"

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"Атланта" находятся на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре они 14 декабря сыграют с "Индианой Пэйсерс".