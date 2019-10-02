17 - летний нападающий принес ничью "Шахтеру" отличился красивым голом в ворота "Аталанты"

17 - летний Абдуллаев помог получить первое очко "горнякам" в Юношеской Лиге чемпиоинв. Фото: официальный сайт "Шахтера"

"Шахтер" во втором туре Юношеской Лиги чемпионов получил очко в матче против "Аталанты".

Итальянская команда побеждала со счетом 2: 0. Юные "горняки" проявили характер, чтобы спасти матч и сравнять счет.

Особенно красивым получился второй гол. Форвард "Шахтера" Абдула Абдуллаев дальним ударом поразил девятку ворот соперника.До завершения встречи оставалось всего 5 секунд.

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После двух туров юношеская команда "Шахтера" имеет в своем активе 1 очко и находится на последнем месте в своей группе. Следующий матч "горняки" проведут 28 октября в Харькове против "Динамо" Загреб.