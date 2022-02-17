14-летний футболист забил гол и сделал две голевые передачи за "Металлист"

Кирилл Дегтяр проходит сборы с первой командой. Фото: ФК "Металлист"

В товарищеском матче на сборах в Турции "Металлист" победил "Ступчаницу" со счетом 3:0.

Забитым голом и двумя результативными передачами в составе "Металлиста" отличился 14-летний Кирилл Дигтяр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганик рассказал о будущем "Металлиста" после ДТП с кортежем Ярославского

На 38-й мин. он ассистом помог Брайану Риаскосу открыть счет, затем забил сам на 48-й и еще раз отдал голевую Риаскосу на 63-й.

Дегтяр вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч до его остановки на 82-й мин. "Ступчаница" играет в третьем дивизионе Боснии и Герцеговины.

Поединок со "Ступчаницей" был прерван в конце второго тайма из-за возникшей на поле толчеи между игроками обеих команд.

"Металлист" лидирует в Первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает ближайшего преследователя "Кривбасс". Вторую часть сезона "Металлист" начнет матчем Кубка Украины против "Зари".