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четверг, 17 февраля 2022 08:09

14-летний футболист забил гол и сделал две голевые передачи за "Металлист"

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14-летний футболист забил гол и сделал две голевые передачи за &quot;Металлист&quot;
Кирилл Дегтяр проходит сборы с первой командой. Фото: ФК "Металлист"

В товарищеском матче на сборах в Турции "Металлист" победил "Ступчаницу" со счетом 3:0.

Забитым голом и двумя результативными передачами в составе "Металлиста" отличился 14-летний Кирилл Дигтяр.

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На 38-й мин. он ассистом помог Брайану Риаскосу открыть счет, затем забил сам на 48-й и еще раз отдал голевую Риаскосу на 63-й.

Дегтяр вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч до его остановки на 82-й мин. "Ступчаница" играет в третьем дивизионе Боснии и Герцеговины.

Поединок со "Ступчаницей" был прерван в конце второго тайма из-за возникшей на поле толчеи между игроками обеих команд.

"Металлист" лидирует в Первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает ближайшего преследователя "Кривбасс". Вторую часть сезона "Металлист" начнет матчем Кубка Украины против "Зари".

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