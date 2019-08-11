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воскресенье, 11 августа 2019 20:53

13-летний украинец выиграл золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

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13-летний украинец выиграл золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Алексей Середа выиграл чемпиона Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

Алексей Середа выиграл золото чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал золото чемпионата Европы-2019, который проходит в Киеве. 13-летний украинец занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки.

Середа набрал 488,85 балла, опередив ближайшего преследователя более чем на 10 пунктов. Серебро выиграл француз Бенжамин Оффре (474,90), а бронзу завоевал Руслан Терновой из России (445,25). Еще один украинец в данной дисциплине Олег Сербин занял шестое место (424,90).

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Всего на чемпионате Европы сборная Украины выиграла семь медалей. Ранее золото в синхронном миксте на 3-х метровом трамплине выиграли Станислав Олиферчик и Виктория Кесарь, а первое место в прыжках с 10-метровой вышки заняла 17-летняя София Лыскун.

https://sportarena.com
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