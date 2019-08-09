13-летний прыгун в воду принес Украине серебряную медаль на Чемпионате Европы среди взрослых

Олег Сербин (слева) и Алексей Середа (справа) и завоевали серебро на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, сборная Украины пополнила свою копилку еще одной медалью.

Серебряные награды и звания вице-чемпионов Европы завоевали Алексей Середа и Олег Сербин. Они стали вторыми в синхронных прыжках с вышки 10 м. Стоит напомнить, что Алексею Среде всего 13 лет, и он уже получил право на участие в Олимпийских играх 2020 в Токио.

Украинцы набрали 413,16 балла, уступив победителям из России в 4,14 балла. Третьими стала британская пара Мэтью Дикссон и Ноа Уильямс, которую Алексей Середа и Олег Сербин опередили на 0,6 балла.

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Эта медаль стала четвертой для Украинской на домашнем чемпионате Европы. В активе "сине-желтых" две золотые и две серебряные медали и первая общекомандное место.